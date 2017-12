Weinig auto’s hebben de laatste jaren meer aandacht gehad dan de Lamborghini Urus. Meer dan vijf jaar na het eerste studiemodel onthult de Super Sport Utility Vehicle dan eindelijk z’n definitieve vormen.

De Lamborghini Urus is geen SUV, nee het is een SSUV. Dat staat voor Super Sport Utility Vehicle. En met een vermogen van 650 pk – verkregen uit een 4,0 liter twinturbo V8 – heeft de Italiaanse nieuwkomer best recht spreken. Onder meer dankzij een fors koppel van 850 Nm – beschikbaar tussen tussen 2250 en 4500 tpm – accelereert de Urus in 3,6 tellen van 0 naar 100 km/u. Voor de dubbele waarden zijn 12,8 seconden nodig, terwijl de topsnelheid 305 km/u bedraagt.



Krachtig

Lamborghini is vooral trots op de pk-gewichtsverhouding van de 5,11 meter lange Urus. Met 3,38 kg/pk doet geen SUV hem dat na. De Urus dankt die verhouding overigens niet aan een laag wagengewicht; met 2.200 kilo is er best wat massa te verplaatsen, maar ja, die 650 pk maakt alles goed. Bij het afremmen heeft de auto ook weinig te duchten van z’n gewicht, bewijst een remweg van 33,7 meter bij een snelheid van 100 km/u. Standaard is de Urus immers voorzien van koolstofkeramische remmen met een afmeting van 440 x 40 mm voor en 370 x 30 mm achter. De wielmaat loopt op tot 23-inch.



Vierwielaandrijving- en besturing

De Urus beschikt over vierwielaandrijving én vierwielbesturing. De reguliere instellingen sturen 40 procent van de aandrijfkrachten naar de vooras en 60 procent naar de achteras. Als de omstandigheid daarom vraagt, kan ook tot 70 procent naar de voorwielen of tot tot 87 procent naar de achterwielen worden gestuurd.



Half dozijn rijmodi

De bestuurder heeft de beschikking over zes rijmodi. Van straat tot sneeuw, circuit, zand of offroad; haast elke ondergrond en omstandigheid is vertegenwoordigd. In elke stand past de adaptieve luchtvering de rijhoogte aan en in de modus ‘Corsa’ worden ook de rolbewegingen tot een minimum beperkt.



Ruim en luxe

In het interieur draait het om ruimte – bijna 1.600 liter bagage past er in de Super SUV – maar nog meer om luxe. Verwarmbare elektrisch verstelbare sportstoelen zijn standaard, net zoals leer, Alcantara, aluminium, koolstofvezel en hout. Volgens de laatste trends beschikt het Lamborghini Infotainment System III (LIS III) met twee boven elkaar geplaatste touchscreens. De Lamborghini Urus levert verschillende rijassistentiesystemen die semi-autonoom rijden op level 2 mogelijk maken.