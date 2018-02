Help! Waar is mijn auto? Vrouwen gevoelig voor zoekstress in parkeergarages

Cijfers omtrent de Nederlandse vrouw zijn niet bekend, maar bijna 4 op de 10 Belgische dames zijn bang om hun auto kwijt te raken in grote parkeergarages, zo wijst onderzoek uit.

Het onderzoeksbureau iVOX ondervroeg eind vorig jaar 1.000 Belgen naar een aantal aspecten rondom het rijden van een auto. Een opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat liefst 38,6% van de Belgische vrouwen bang is dat ze hun auto niet kunnen terugvinden in een grote parkeergarage. Een kwestie van even noteren waar je bolide staat, zo lijkt ons. Hoe groot de ‘waar-is-mijn-auto-angst’ onder Nederlandse dames is, is niet bekend.

Mercedes-Benz A-Klasse

Het onderzoek is afgenomen in opdracht van Mercedes-Benz. Dat merk lanceerde immers vorige week haar Mercedes-Benz A-Klasse en die vierde generatie zit vol met vooruitstrevende connectiviteitsdiensten. Een relatief simpele toepassing die de auto biedt, is de locatiebepaling. Via een app kun je precies zien waar de auto zich bevindt. De angst om te vergeten waar de auto ook al weer geparkeerd stond, moet zo voorgoed overwonnnen worden.