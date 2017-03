Ook Volkswagen aan de ‘Gran Turismo’: zie hier de gloednieuwe Arteon

Twee jaar geleden mochten we al aan de Volkswagen Arteon snuffelen in de vorm van de Sport Coupé Concept GTE. Nu staat het productiemodel klaar in Genève om in de zomer de showroom binnen te rijden.

De Volkswagen CC heeft in de nieuwe Arteon z’n opvolger. De naam ‘CC’ is expres niet afgestoft, omdat Volkswagen de Arteon duidelijk willen onderscheiden van de Passat, waar hij z’n platform mee deelt. De auto heeft zijn eigen vormgeving en moet ook duidelijk boven de Passat gepositioneerd worden. Volkswagen noemt de Arteon met gevoel voor grandeur dan ook een ‘Gran Turismo’.



Sportief

In het motorenpalet van de fastback zien we terug dat diens sportieve uiterlijk geen schone schijn is. De leverbare krachtbronnen starten bij een vermogen van 150 pk, maar lopen op tot 280 pk. Naast voorwielaandrijving zal ook vierwielaandrijving beschikbaar zijn.



Glazen scherm

Volkswagen lanceert op de 4,86 meter lange Arteon een aantal snufjes uit het hogere segment. Denk aan digitale displays en bedieningselementen, maar ook aan een head-up display en het nieuwe infotainmentsysteem ‘Discover Pro’. Dat is een glazen scherm dat te bedienen is via handgebaren.



R-Line

Standaard biedt de Volkswagen Arteon 563 liter aan bagageruimte, maar dit loopt op tot 1.557 liter met de achterbank neergeklapt. Bij zijn introductie in het midden van het jaar zijn er drie uitrustingsniveaus te selecteren. Naast een basisversie gaat het om de luxe ‘Elegance’ en sportieve ‘R-Line’.