Dubbel fout. Nu ook fuchsia-kleurige Rolls-Royce Dawn gespot

Zou autoverzamelaar Michael Fux het gezegde ‘een ongeluk komt nooit alleen’ kennen? Naast de toch wel erg potsierlijke fuchsia-kleurige McLaren 720S, blijkt hij ook een Rolls-Royce Dawn in dezelfde lak te hebben besteld.

Hemeltje lief. Autoverzamelaar Michael Fux lijkt het nu echt helemaal kwijt te zijn. Vorige week konden we u nog melden dat de steenrijke Amerikaan een fuchsia-kleurige McLaren 720S had besteld, maar inmiddels blijkt hij die lakkleur ook naar Rolls-Royce te hebben gestuurd. Op Pebble Beach zijn als zodanig zowel een 720S als een Dawn in de olijke tint te aanschouwen.



Fux-fuchsia

Het verhaal gaat dat Fux – eigenaar van ruim 130 exclusieve bolides – op de vorige editie van Pebble Beach een fuchsia-kleurige bloem vond. Dolenthousiast van de diepe kleurtinten zou hij vervolgens naar de stand Rolls-Royce zijn doorgelopen, met het verzoek de kleur naar een lak te vertalen. Dat is uitstekend gelukt, zoals de Dawn in ‘Fux-fuchsia’ dit jaar op het beroemde concours d’elegance laat zien.