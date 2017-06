Van de Fisker EMotion weten we steeds meer. Z’n prijs, actieradius én een groot deel van z’n uiterlijk. Alleen gaat de auto niet voor 2019 in productie.

De Tesla Model S kan nog even genieten van z’n alleenheerschappij. Een ogenschijnlijke geduchte concurrent als de Lucid Air is pas in 2019 klaar. Op z’n vroegst dan, want er moet nog wel een fabriek uit de grond worden gestampt. En de 700 miljoen dollar die daarvoor nodig is, is momenteel nog niet binnen.



Tegenstrever

Een andere potentiële tegenstrever is de Fisker EMotion. Op papier kan dat model prima wedijveren met de auto van Musk & Co. De actieradius van de volledig elektrische Fisker is ongeveer 650 kilometer en de vanafprijs 129.900 dollar. De topsnelheid komt uit op ongeveer 260 km/u. Eén probleem: de Fisker EMotion is ook pas over twee jaar klaar. De Fisker EMotion moet dan overigens in verschillende versies komen, net als de Tesla Model S en de aankomende Lucid Air in diverse varianten leverbaar zijn of worden. Fisker belooft dat de EMotion met een speciale snellader – de UltraCharger – in 9 minuten zo vol is dat 160 kilometer afgelegd kan worden.

De voorintekening op de Fisker EMotion start op de laatste dag van deze maand.