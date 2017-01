Zie hier de Fisker Emotion: 640 kilometer ver op één stekkerlading

Tegen het einde van komend jaar kunnen we de Fisker Emotion verwachten. Met een elektrische actieradius van 640 kilometer en een top van 260 km/u, geeft het de sportieve EV een behoorlijke boost.

Henrik Fisker is weer helemaal terug in automotive-land nu hij z’n Fisker Emotion heeft onthuld. Het elektrisch aangedreven model maakt gebruik van een batterij gemaakt van grafeen, waarmee de actieradius groter zou moeten zijn dan wat we nu gewend zijn. Volgens Fisker Inc. – zoals het bedrijf van de ontwerper van de BMW Z8 en Aston Martin DB9 nu heet – moet 400 mijl (ofwel ruim 640 kilometer) op één stekkerlading mogelijk zijn. Fisker & Co beloven verder snellere laadtijden en een langer leven voor de batterij.



Gullwing

Opvallend aan het uiterlijk van de Emotion zijn de Gullwing-deuren en de niet-alledaagse proporties. Volgens Henrik Fisker is de cabine een stuk naar voren geplaatst en de ‘motorkap’ verlaagd om de aerodynamica te verbeteren. De beenruimte binnenin belooft gelijk te zijn aan die van ruime luxe sedans.



Kleine productie

De Emotion wordt in de loop van 2017 verwacht en zal niet in een grote productie op de markt komen. Aangezien er gebruik is gemaakt van veel koolstofvezel en aluminium en dus het revolutionaire grafeen voor het batterijpakket, verwachten we een pittige aanschafprijs. Op termijn moeten er meer modellen volgen die goedkoper zijn en bovendien in een grotere oplage worden gebouwd.