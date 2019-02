‘Finishvlag’-edities voor Jaguar XF en XF Sportbrake

Jaguar heeft haar Jaguar XF en XF Sportbrake extra sportief uitgevoerd als Chequered Flag-editions. Voor 69.780 euro krijg je zwarte lichtmetalen velgen voorgestoteld en een lederen R-Sport interieur.

Bij de Jaguar XF en XF Sportbrake in Chequered Flag-uitvoeringen draait het vooral om sportiviteit. Uiterlijke smaakmakers zijn bijvoorbeeld de 18-inch Chalice hoogglans zwarte lichtmetalen wielen, de in carrosseriekleur gespoten sideskirts, de spoiler op de bagageklep en de nodige badges op de flanken. Ook heeft Jaguar de bumpers aangepast en krijg je het ‘Black Pack’ standaard gemonteerd. Drie lakkeuzes zijn voorhanden; Yulong White, Santorini black of Eiger Grey.

R-Sport interieur

In het met leder bekleed R-Sport interieur zijn tal van details aangebracht. Zo vormen instaplijsten met Chequered Flag-logo’s de entree, terwijl het instrumentenpaneel met Dark Hex aluminium is afgewerkt. Als finishing touch gelden stiksels in een contrasterende kleur. Het interactieve 12,3-inch bestuurdersdisplay is naar eigen smaak configureerbaar. Ook van de partij: een head-up display met lasertechniek en het Touch Pro infotainmentsysteem.

Motoriseringen

De Chequered Flag-uitvoering is met in totaal vijf krachtbronnen te bestellen en met zowel voor- als vierwielaandrijving. Het gaat om de 250 pk en 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotoren, de 180 pk en 240 pk sterke viercilinder dieselmotoren en de 3,0-liter zescilinder benzinemotor met twee turbo’s en 300 pk aan vermogen.

De nieuwe Jaguar XF 20d Chequered Flag start bij 69.780 euro. De Jaguar XF Sportbrake 20d Chequered Flag is er met 77.610 euro een aardig stukje duurder.