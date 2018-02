Ferrari 488 Pista beschikt over de krachtigste V8 ooit

Na de 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia and 458 Speciale heeft Ferrari weer een nieuwe V8-krachtpatser in supermanoutfit op stapel staan. De Ferrari 488 Pista koppelt 720 pk aan vermogen aan een lichtgewicht bouwwijze.

Op de Autosalon van Genève voegt Ferrari weer een nieuwe naam aan haar immiddels imposante lijst van modellen met extreme V8-motoren. Dit keer wordt de krachtpatsers niet Stradale, Scuderia of Speciale genoemd, maar ‘Pista’. De 488 Pista overtreft de 488 GTB op alle fronten. Zo heeft de Pista 50 pk meer vermogen – 720 pk is het nu – en is de nieuweling bovendien fors lichter; liefst 90 kilo. Het veelvuldig gebruik van koolstofvezel heeft voor de gewichtsafname gezorgd. De V8 is de meest krachtige V8-motor in de rijke historie van het Italiaanse merk.



Laagdrempelig

Het doel van de 1.280 kilo zware 488 Pista is het circuit naar de straat te halen. Daarbij is de auto ‘fool proof’ gemaakt; ook bestuurders die niet bepaald het dna van een coureur hebben, moeten er mee overweg kunnen. Als gelukkig Pista-eigenaar weet je dat je uit de 3.9-liter V8 naast 720 pk ook 770 Nm aan maximumkoppel tevoorschijn kunt toveren. De sprint van nul naar honderd verloopt in 2,85 seconden aldus Ferrari en vanuit stilstand staat de teller in 7,6 tellen op 200 km/u. De topsnelheid zal minimaal 340 m/u bedragen.