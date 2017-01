Carros nieuwsflash: Faraday Future, Mercedes-AMG en Audi

Carros nieuwsflash van dinsdag 10 januari: Faraday Future FF 91 slaat in als een bom, Hypercar van Mercedes-AMG komt in een beperkte oplage en Audi presenteert de Audi SQ5.

Faraday Future FF 91 op weg naar verkoopsucces

Wat Tesla Motors kan met haar Model 3 (400.000 orders binnen één week), kunnen wij ook, moet Faraday Future gedacht hebben. In de twee dagen na de onthulling van haar FF 91 zag het al 64.124 aanvragen binnenstromen. Dat is eindelijk eens goed nieuws voor de Amerikaanse startup -gespecialiseerd in auto’s met een elektrische aandrijflijn – na berichten over een mogelijk naderend bankroet. Feit is dat een deel van de aanvragers 5.000 dollar betaalde om de auto als eerste afgeleverd te krijgen. Dat geld heeft Faraday Future alvast in kas.



Hypercar van Mercedes-AMG komt in een beperkte oplage

Mercedes-AMG heeft op de autosalon van Detroit laten weten dat haar aankomende hypercar – Project One heet hij voorlopig – in een gelimiteerde oplage van minder dan 300 exemplaten verschijnt. Volgens de voorman van Mercedes, Dr Dieter Zetsche, zal de hypercar de eerste straatlegale auto zijn met een F1-krachtbron aan boord. De verwachting is dat de Project One rond de 1.000 pk aan vermogen heeft. In het najaar van 2017 komt de auto voor het eerst onder het doek vandaan op de autoshow van Frankfurt, weten bronnen die dicht bij het merk staan.



Krachtigste Q5-variant in Detroit

In Detroit vinden we ook de Audi SQ5. De sportieve variant van de Q5 krijgt een turbogeblazen 3.0 TFSI V6 benzinemotor mee die goed is voor een vermogen van 354 pk en 500 Nm aan koppel. De sprint van nul naar honderd verloopt in 5,4 tellen. Volgens traditie is de SQ5 vierwielwielaangedreven. Een sportdifferentieel is optioneel, net als luchtvering waarmee de bestuurder de rijhoogte aanpast. De sportstoelen zijn uitgevoerd in Alcantara, terwijl eveneens 20-inch aluminium velgen tot het sportieve standaardpakket behoren. Halverwege dit jaar kunnen we de Audi SQ5 verwachten in Nederland.