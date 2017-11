Fabrieksarbeiders Ford worden in exoskelet gehezen

Als fabrieksarbeider in dienst bij een autoproducent voer je duizenden keren per dag dezelfde beweging uit. En dat is niet altijd gezond. Bij de fabriek van Ford in Michigan draagt men daarom een exoskelet dat de werkzaamheden verlicht.

U heeft vast wel eens een nieuw peertje in de plafondlamp gedraaid. En dan merkt u dat zo boven schouderhoogte werken best vermoeiend is. In autofabrieken werken sommige assemblagemedewerkers zo uur in en uur uit. De auto in wording is omhoog getakeld en staand vanaf de onderzijde schroeven ze een deel van de auto in elkaar.

Draai. Schroef. Repeat

Ford rekende uit dat die repeterende handelingen op kunnen tellen tot wel 4.600 herhalingen per dag. En op jaarbasis zelfs tot 1 miljoen herhalingen. Om de fysieke druk te verminderen, voorziet Ford – als proef – haar assemblagemedewerkers die ‘boven hun hoofd werken’ nu van een exoskelet. Het lichtgewicht vest maakt geen gebrek van motortjes, zoals vaak gebruikelijk is bij exoskeletten, maar geeft de armen desondanks 2 tot 7 kilo meer kracht. Ook de rug wordt ondersteund.

Ford is niet de eerste fabricant die exoskeletten introduceert voor haar werknemers. Merken als Audi, Daewoo en Hyundai (zie afbeelding onder) gingen de Amerikanen al voor, al dan niet volledig gerobotiseerd.