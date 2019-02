En weer slaan twee concurrenten de handen ineen: BMW en Daimler gaan autodelen

BMW en Daimler gaan een strategische samenwerking aan rondom mobiliteitsdiensten en hebben daarbij Uber en Lyft in het vizier.



Je zou zeggen dat de Duitse concurrenten BMW en Mercedes-Benz (Daimler) het licht in elkaars ogen niet gunnen, maar dat lijkt wel mee te vallen. In 2017 stapten de twee kemphanen al gezamenlijk in het Europese snellaadnetwerk Ionity (samen met Ford en de Volkswagen Groep) en binnenkort gaan ze ook samenwerken op het gebied van mobiliteitsdiensten.



Met het bundelen van de autodeeldiensten Car2Go (Daimler) and DriveNow (BMW) willen beide bedrijven grote spelers als Uber en Lyft de wind uit de zeilen nemen. Momenteel bestaat de gezamenlijke deelautovloot uit 20.000 auto’s die verspreid staan over 31 steden wereldwijd.

Slimme app

Naast het deelautoproject willen Daimler en BMW samen het laden voor elektrische auto’s verbeteren en ook werkt het aan parkeer- en communicatie-infrastructuur binnen stadse omgevingen. Het idee is om één centrale app te lanceren waarin gebruikers de beschikking hebben over diverse mobiliteitsdiensten. Het uiteindelijke doel is een slimme, snelle en naadloze reis van A naar B, volgens beide bedrijven.



Ford en Volkswagen

Eerder dit jaar lieten Ford en Volkswagen al weten dat ze op wereldwijde schaal willen gaan samenwerken op het gebied van elektrisch rijden en autonome technologie. De Amerikanen en Duitsers willen vanaf 2022 ook samen pick-up trucks en bestelbusjes ontwikkelen.