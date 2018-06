Elon Musk belooft raketgestuwde Tesla Roadster

In 2020 moet de nieuwe Tesla Roadster het levenslicht zien. Voor Tesla-topman Elon Musk is pochen over de duizelingwekkende prestaties niet genoeg. Musk spreekt zelfs over de aanwezigheid van 10 ‘raketstuwers’.

De nieuwe Tesla Roadster – de open elektrisch aangedreven Amerikaan staat voor 2020 op het programma – zal in de basisconfiguratie in 1,9 seconden van 0-60 mph (0-96 km/u) snellen. Naast die ‘instapversie’ komt Tesla ook met een ‘SpaceX package’. Die variant moet nóg sneller van z’n plek schieten, al wordt niet vermeld hoe snel. De verwijzing naar de ruimtevaartactiviteiten van Musk – de geboren Zuid-Afrikaan wil ook naar Mars – lijkt niet toevallig. Volgens de topman krijgt de auto tien raketstuwers aan boord. Op 9 juni tweette Musk namelijk:

“SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …”.

1.000 kilometer op één stekkerlading

Het lijkt erop dat Musk een grap maakt, maar gezien de wilde ideeën van de man – de Hyperloop, met de raket naar Mars en ‘The Boring Company’ – weet je het maar nooit. Waar Musk in ieder geval serieus over is, is de actieradius op één stekkerlading van de 250.000 dollar kostende Tesla Roadster. Die is 620 mijl, ofwel 1.000 kilometer.