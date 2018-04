Elektrificatie in het topsegment: Mercedes-Benz komt met stekkerlimousine naast S-Klasse

De Audi A8 wordt binnen een paar jaar volledig elektrisch. En ook de Jaguar XJ gaat tegen die tijd als nul-emissie limousine door het leven. Mercedes-Benz blijft niet achter en komt vanaf 2020 met een elektrisch model op het niveau van de S-Klasse. In tegenstelling tot Audi en Jaguar met een geheel nieuw model dus.

Moet je voor je elektrische auto’s een eigen label opzetten of neem je de stekkervarianten gewoon op in het bestaande modelportfolio? En als je voor een apart label opzet, vul je dat dan op met geëlektrificeerde versies van bestaande modellen of kies je voor compleet nieuw getekende varianten? Dat zijn een paar belangrijke vragen waar veel automerken mee worstelen.

EQ S

Mercedes-Benz lijkt al helder te zijn in haar aanpak. Onder haar EQ-label gaat het merk de komende jaren tal van elektrische modellen introduceren die een eigen ontwerp volgen. Het zijn dus geen geëlektrificeerde varianten op bestaande reeksen. Zo toonden de Duitsers al de conceptversies van een EQ A en een EQ C (zie afbeelding) en binnenkort lijkt daar een EQ S bij te komen; een op zichzelf staande elektrische Mercedes-Benz in het meest luxe segment; die van de S-Klasse.

Nadruk op ruimte

Volgens Mercedes-Benz zal de EQ S de unieke eigenschappen van een elektrische auto – meer flexibiliteit in het ontwerp – volledig uitbuiten. Doordat een brandstofmotor ontbreekt, kan de EQ S getekend worden met korte overhangen aan de voor-en achterzijde en een gigantische wielbasis. Een zee van binnenruimte is het logische gevolg. De EQ S – de naam is overigens nog niet officieel – zal vanaf 2020 zijn opwachting maken. De uitrol van het EQ-label past binnen de wens van Mercedes-Benz om rond 2022 zeker 20 geëlektrificeerde modellen in het gamma te hebben.