Elektrificatie bij Mercedes-Benz: deze modellen komen eraan

Mercedes-Benz zet vol in op elektrificatie. De komende jaren komen er tientallen auto’s met een stekker aan. Een deel bestaat uit volledige EV’s, een deel uit plug-in hybrides. Deze modellen kunnen we aankomend jaar verwachten:

Mercedes-Benz EQC

De eerste EQ van Mercedes-Benz is de EQC: een vijfzits SUV met een actieradius van circa 400 kilometer. Dat geldt dan voor de EQC 400 4Matic, want het merk wil diverse elektromotoren introduceren met verschillende vermogensafgiftes. De EQC 400 4Matic beschikt over 408 pk en een koppel van 765 Nm. De EQC staat gepland voor het tweede deel van 2019. Tot aan 2022 komen er nog vijf volledig elektrische EQ’s aan, onder meer de compacte EQ A.



Mercedes-Benz C 300de

In een plug-in hybride hoef je natuurlijk geen benzinemotor te laten samenwerken met een elektromotor, een dieselkrachtbron kan immers ook. Mercedes-Benz doet dat in de aankomende Mercedes-Benz C 300de en die beschikt over zowel een 194 pk sterke tweeliter viercilinder diesel als over een elektromotor met 122 pk. Dankzij een systeemvermogen van 306 pk en een koppel van 700 Nm is de auto bijzonder sportief te noemen. Van nul naar honderd sprint je namelijk in 5,6 tellen. In de volledig elektrische modus is tot 57 kilometer aan een stuk te rijden.

Mercedes-Benz E 300e / E 300de

Het kunstje dat Mercedes-Benz uitvoert voor de C-Klasse past het eveneens toe op de E-Klasse. Ook hier leidt de mix van diesel- en elektromotor tot een systeemvermogen van 306 pk, al wordt de klassieke sprint daarmee met drietienden langzamer afgeraffeld. Ook de volledig elektrische actieradius is een paar kilometer minder.



Naast de E 300de komt de E 300e te staan. Dan is er naast een elektromotor een tweeliter viercilinder benzinekrachtbron aan boord. Doordat die motor het schopt tot 211 pk, is het systeemvermogen 320 pk. De E 300e is daarmee ietsje sneller dan de E300de.

Mercedes-Benz S 560e

Ook de S-Klasse krijgt de beschikking over een 122 pk sterke elektromotor, maar die vormt een samenspel met een 3,0-liter V6. Het systeemvermogen komt zo uit op 476 pk en dat is voldoende voor een stoplichtsprint in vijf tellen. Vanaf januari is de Mercedes-Benz S 560e leverbaar.