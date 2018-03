Eerste Alpine Centre geopend in Soestdijk

Alpine is terug met de A110, dus moeten er ook nieuwe dealers worden aangesteld. Ze zijn gevonden in Stam Autobedrijven in Soestdijk en Auto Munsterhuis in Hengelo. Alpine Centre Soestdijk heeft reeds de deuren geopend, Alpine Centre Hengelo volgt volgende maand.

Alpine was vanaf 1955 liefst veertig jaar onder ons. Maar na 30.000 verkochte sportauto’s werd het in 1995 oorverdovend stil. Tot er in 2015 weer wat rumoer uit het Franse Dieppe klonk; met de Celebration gaf Alpine aan terug te willen keren in het land der levenden. Op de Celebration volgde de Alpine Vision – een studiemodel – waarna het eerste productiemodel verscheen; de A110. Het bleek een tweepersoons coupé met een 252 pk sterke 1,8-liter viercilinder middenmotor.

Alpine Centre

Precies één jaar geleden – in maart 2017 – werd de gelimiteerde Alpine A110 Première Edition gelanceerd, waarna de A110 Pure en A110 Légende volgden. Wat er alleen nog ontbrak was een stel Nederlandse dealers. Die werden gevonden in Stam Autobedrijven in Soestdijk als Auto Munsterhuis in Hengelo. Afgelopen vrijdag opende eerst Alpine Centre Soestdijk de deuren, waarna Alpine Centre Hengelo volgende maand volgt.



Blue Alpine

Hoewel de Alpine Centres onderdak hebben gevonden bij bestaande Renault-dealers – echte aparte vestigingen optuigen zou vanzelfsprekend niet rendabel zijn – opereren de Alpine Centres onafhankelijk van het Renault dealernetwerk. In elk ‘centre’ voert de kleur Blue Alpine de boventoon en bovendien is er veel ruimte voor de rijke historie van het merk. Om de merkbelevenis te vergroten stapt er geen verkoper op je af maar een adviseur; de Alpine Advisor. En dat hoeft helemaal geen man te zijn, wat bij Alpine Centre Soestdijk heet de Alpine Advisor Eva de Gelder.