Een eerste blik op de BMW 8 Serie Cabrio

De Belgische collega’s van autotijd.be hebben de primeur; zij tonen als eerste de beelden van de gloednieuwe BMW 8 Serie Cabrio.

Morgen wordt de BMW 8 Serie Cabrio onthuld, maar vandaag al zijn de eerste beelden van de opengewerkte versie online te vinden. Het is de M850i xDrive Cabrio om precies te zijn, de versie die een 4,4-liter TwinPower Turbo V8 aan boord heeft. En daarmee wil de wind wel door de haren, gezien het vermogen van 530 pk en 750 Nm aan koppel. Binnen de vier tellen snel je van nul naar honderd. Wie echter nog een paar maandjes wacht, kan ook opteren voor de kapsel-ruïnerende M8 Cabrio. Verder zal de 3,0-liter zescilinder diesel z’n opwachting maken in de Cabrio als 840d. Die krachtbron is 320 pk sterk en geeft een 0-100 km/u in circa 5 seconden.

Stoffen dakje

Het klapdak van de BMW 8 Serie Cabrio is als naar verwachting van stof. Lekker licht en bovendien een stuk fraaier dan een opvouwbare hardtop. Normaal gesproken klapt de kap in 15 seconden open of dicht en dat kan ook al rijdend tot 50 km/u.



Wat de BMW 8 Serie Cabrio gaat kosten is nog niet bekend, maar tel gerust zo’n tien tot vijftienduizend euro op bij de prijzen van de Coupé. En die begint bij 124.400 euro.