Driekwart onderdelen Tesla Model Y ook in de Model 3

Eind volgend jaar is de modelreeks van Tesla eindelijk ‘S3XY’ als de Model Y het kwartet volmaakt. Tesla-topman Elon Musk gaf weer wat nieuwe informatie over de compacte elektrische SUV vrij.

De start van de productie van de Model Y start aan het einde van 2020 in de Gigafactory 1-productiefaciliteit van Tesla in Nevada. Dan rolt er een compacte elektrische SUV van de band die het nodige gemeen heeft met de Model 3. Zo staat de auto op hetzelfde platform en deelt het liefst 75 procent van z’n onderdelen met de Model 3. Het grote verschil is dat de Model Y technisch vooruitstrevender is en ruimer. Een zevenzits-configuratie is mogelijk, naar het schijnt.



Productievoordelen

Door het delen van materialen moet de Model Y een stuk goedkoper te produceren zijn dan de Model 3 die in Fremont wordt geproduceerd. Ook moet de productie van de Model Y een stuk sneller verlopen. Naar verwachting kost de Model Y in de VS zo’n 40.000 dollar.

Uitbreidingsdrift

Met de komst van de Model Y maakt Tesla zijn modelreeks ‘S3XY’, want de auto komt naast de Model S, Model X en Model 3 in het gamma te staan, maar daarmee is de uitbreidingsdrift van Elon Musk en consorten nog niet gestopt. Belangrijke andere projecten naast de Tesla Model Y zijn de bouw van een Gigafactory in Shanghai, de Tesla Semi en het uitbreiden van het Supercharger-netwerk.