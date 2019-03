‘Digitale detox’ voor Ford-rijders

Smartphones, slimme tv’s en computers. De hele dag staren we naar drukke digitale schermen. Ford voorziet haar nieuwe Explorer daarom van een ‘Mindful Mode’ waarbij het centrale display alleen de snelheid en brandstofmeter toont.

Een recent onderzoek van onderzoeksbureau Nielsen toont aan dat Amerikanen de helft van hun dag naar digitale schermen kijken. We krijgen daardoor elke dag zoveel informatie te verwerken dat het goed is om soms even te ‘ontschermen’ aldus Ford. Het autobedrijf voert haar nieuwe Explorer daarom uit met een ‘Mindful Mode’, waarbij het centrale display alleen de snelheid en de brandstofmeter toont. Het doel is om je zo digitaal te ontgiften; een digitale detox.

Neuronen sussen

Ford zegt dat de ‘Mindful Mode’ is gebaseerd op theorieën afkomstig uit de meditatie en mindfulness. Door wat vaker op een dag niet naar digitale schermen te kijken – of de informatie die erop verschijnt te versimpelen – zou het menselijke brein meer tot rust komen. “Het overzichtelijke ontwerp van de mindful mode in de nieuwe Explorer is bedoeld om de neuronen te sussen, doordat onze hersenen het blauwe kleurenschema als rustgevend en kalm interpreteren.”