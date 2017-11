Nu ook die-hard versie van de M3: de BMW M3 CS

Na de M4 GTS en M4 CS komt BMW met nog een exclusief model; de BMW M3 CS. De auto is krachtiger dan de reguliere M3 en heeft ook z’n looks aangepakt.

De nieuwe BMW M3 CS staat vanaf maart 2018 in de showroom en dat is precies 30 jaar na de eerste speciale M editie; de E30 BMW M3 Evolution uit 1988. Waar de oervader het moest doen met 220 trappelende paarden, daar imponeert de nieuwe M3 CS met een zescilinder-in-lijn benzinemotor met 460 pk. Dat is 10 pk meer dan wat de reguliere M3 met Competition Pack te bieden heeft. Het maximumkoppel komt uit op 600 Nm, en dat betekent een toename van 50 Nm. De BMW M3 CS sprint in 3,9 tellen vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt – vanwege een elektronisch begrenzing – 280 km/u.



Gewichtsbesparing

De BMW M3 CS is voorzien van de BMW M Double Clutch Transmission (M DCT) met zeven versnellingen, M compound remmen en een speciaal voor de CS ontwikkeld sportuitlaatsysteem. Diverse onderdelen – zoals de motorkap en het dak – zijn uitgevoerd in met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) waarmee de M3 CS tien kilo bespaart ten opzichte van de BMW M3. Lichtgewicht zijn ook de lichtmetalen 19- en 20 inch wielen. De matgrijze exemplaren met de kleinste diameter zijn op de vooras gemonteerd en wegen slechts 9 kilo per stuk, terwijl de 20-inch exemplaren op de achteras 10 kilo aan gewicht in de schaal leggen.



De afslankkuur heeft eveneens gevolgen voor de airconditioning. Dat is een 1-zone airco geworden. In het interieur valt verder combinatie van Alcantara en lederen bekleding in de kleurencombinatie Silverstone/zwart op. De nieuwe BMW M3 CS is vanaf januari 2018 te bestellen en staat in maart in de showroom. Er worden er in totaal 1.200 van geproduceerd.