De Tesla Model Y laat zich zien. Alle ins & outs

Het Tesla-kwartet is compleet nu na de S, 3, X ook de Y het merk ‘S3XY’ maakt. Maar met wat voor een auto hebben we te maken?

Dat de Model Y na de Model 3 op de markt komt is logisch. De crossover heeft de Model 3 namelijk als basis (75 procent van de onderdelen zijn gelijk), al is Model X als bestseller ook een belangrijk voorbeeld. De Y is echter een stukje kleiner en betaalbaarder dan de X. Met z’n gebogen daklijn heeft de Y ook zeker iets weg van de Model X, terwijl de neuspartij weer op die van de Model 3 lijkt. Het interieur is op zijn beurt weer een kopie van de Model 3. Kort samengevat: gooi de Model X en Model 3 in een blender en de Model Y rolt eruit.

Varianten

Dat de Model Y ruimer is dan de Model 3 blijkt uit de optionele zevenzits-configuratie. In de VS kost een dergelijke stoelopstelling je 3.000 dollar extra. Dat gaat dan wel ten koste van je bagageruimte. De Model Y wordt leverbaar in diverse smaken. Het instapmodel heeft een elektrische actieradius van 370 kilometer en snelt van nul naar honderd net binnen de zes tellen. De achterwielaangedreven Model Y met 480 kilometer aan rijbereik staat een stapje hoger op de Tesla-ladder. Je kunt ook voor vierwielaandrijving kiezen, maar dan zakt je actieradius naar 450 kilometer. De topversie is de ‘Performance’ en daarmee schiet je in 3,5 tel van 0-100 km/u. Als je dat niet te vaak doet, zou je 450 kilometer ver kunnen komen op één stekkerlading.



De eerste Tesla Model Y’s verschijnen in 2020 op de Amerikaanse markt, de instapversies op z’n vroegst in het voorjaar van 2021. In ons land zal de levering naar verwachting later plaatsvinden.

Autonoom rijden

Vanzelfsprekend is Tesla’s autopilot weer te bestellen. Voor 3.000 dollar bouwt Tesla dan je Model Y vol met acht camera’s, twaalf sensoren en een radar zodat je semi-autonoom over de weg kunt zoeven. De Amerikanen denken echter dat ze eind dit jaar al volledig autonoom rijden kunnen aanbieden en die optie moet je 5.000 euro kosten. In de VS start de Tesla Model Y bij 39.000. De topversie begint bij 60.000 dollar.