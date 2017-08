Ferrari bedankt de California T voor haar trouwe dienst en introduceert op de Frankfurt International Motor Show volgende maand diens opvolger; de Ferrari Portofino.

De Ferrari Portofino krijgt flink wat meer vermogen mee dan zijn voorganger, want de 600 pk die de V8 aan de dag legt is een toename van liefst 40 trappelende paarden. De Portofino is ook flink lichter dan de California T. De 0-100 km/u sprint verloopt in 3,5 tel.



Het basisconcept is echter gebleven. Er staat wederom een GT met een inklapbare hardtop voor je neus. Er kunnen zelfs passagiers mee op het bescheiden achterbankje, als zegt Ferrari daar eerlijk bij dat het vooral voor kleine stukjes is bedoeld.



Op de autosalon van Frankfurt in september wordt de Ferrari Portofino officieel onthuld, natuurlijk in z’n officiële lakkleur: Portofino-rood.