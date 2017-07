Concurrentie in SUV-land: Jaguar E-Pace kost 48.300 euro

Jaguar nestelde zich met de F-Pace vrij recent al tussen de grote performance-SUV’s. Het wil met haar gloednieuwe E-Pace hetzelfde doen bij de compacte hoogpotigen.

Aan het begin van de 21e eeuw nam goed beschouwd BMW het voortouw met haar X3. Een luxe SUV hoefde niet altijd groot te zijn was de stelling van de Duitsers, ook een wat compactere variant kan succes hebben. Audi volgde pas jaren later met haar Q3 en ook de Range Rover Evoque van LandRover liet lang op zich wachten. Jaguar is het traagste jongetje van de klas als het om SUV’s gaat en betreedt de compacte klasse der luxe jongens pas nu met de E-Pace.



F-Pace

De achterstand betekent niet dat Jaguar meteen kansloos is. Bij de F-Pace hebben we al gezien dat een laat debuut een heel goede auto kan opleveren. Bij de E-Pace is vanzelfsprekend goed gekeken naar het design van de grote broer. De kenmerkende Jaguar-grille en korte overhangen doen het ook bij de E-Pace prima.



AWD

Jaguar heeft – het is inmiddels traditie – de 4,4 meter lange E-Pace op een lichtgewicht onderstel gezet. De vierwielaandrijving werkt volgens het Active Driveline-principe van de Britten. Zo kan bijna het complete motorkoppel naar de achteras worden gestuurd, waardoor de E-Pace de karakteristieken heeft van een sportieve achterwielaangedreven auto. Afhankelijk van de omstandigheden kan ook meer vermogen naar een afzonderlijk wiel of wielen worden verzonden, bijvoorbreeld in een snel genomen bocht.



Als met constante snelheid wordt gereden, schakelt Active Driveline het AWD-systeem echter uit, aldus Jaguar, waarna de aandrijfkracht uitsluitend naar de vooras wordt gestuurd. De vierwielaandrijving kan binnen 0,3 seconde weer worden ingeschakeld als de rijomstandigheden veranderen.

Motorenaanbod

Active Driveline is overigens aleen leverbaar op de 300 pk sterke benzineversie en de diesel met 240 pk. De diesels met 150 en 180 pk en de benzinevariant met 249 pk hebben de technologie niet aan boord. Overigens is alleen de 150 pk sterke diesel voorwielaangedreven. De E-Pace voorzien van de Ingenium-benzinekrachtbron met 300 pk sprint in 6,4 seconden van nul naar honderd. Alle motoren zijn gekoppeld aan een negentrapsautomaat of aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.



Hedendaagse snufjes

De E-Pace beschikt over diverse rijmodi, waarbij de instellingen van het gaspedaal, de automatische transmissie, de besturing en het Adaptive Dynamics-onderstelsysteem kunnen worden aangepast. Vanzelfsprekend ook aanwezig zijn de nodige eigentijdse veiligheids- en rijassistentiesystemen. Een stereocamera zoekt de omgeving van de auto af en detecteert onder meer voetgangers. Deze ‘ogen ‘ van de auto zijn onder meer van waarde voor de rijbaanassistent, remassistent, verkeersbordherkening en de adaptieve cruise control. Een Head-Up Display en spraakherkenningstechnologie zijn van de partij. De bagageruimte is standaard goed voor 577 liter, maar wie de achterbank neerklapt komt op 1.234 liter uit.





Prijsstrategie

De E-Pace is in de S, SE en HSE-trims leverbaar maar ook als sportieve R-Dynamic-uitvoering en –in het eerste verkoopjaar – als First Edition. De prijslijst begint bij 48.300 euro en dan heb je de voorwielaangedreven 150 pk sterke diesel. Wie die prijs ziet, weet dat de E-Pace niet meteen de BMW X3 op de korrel heeft, eerder de X1. De X3 start namellijk bij ruim 68.000 euro, terwijl de X1 voor ruim 42.000 de showroom verlaat. Bij Audi doen de instapversies van de Q3 en Q5 respectievelijk ruim 38.000 euro en bijna 54.000 euro, ook daar laveert de E-Pace tussenin. De Range Rover Evoque van hetzelfde concern komt met haar vanafprijs van 46.350 euro nog het meest in de buurt.