Carros nieuwsflash: Volkswagen, Lynk & Co en Lexus

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 20 april: Lynk & Co iets later naar Europa, Lexus NX krijgt lichte make-over en Volkswagen I.D. CROZZ staat gepland voor 2020.

Lynk & Co doet er een jaartje langer over

Het Chinese Lynk & Co van Volvo-eigenaar Geely komt een jaartje later naar Europa als eerder aangegeven. In 2019 moet de Lynk & Co 01 hier – een SUV vol connectiviteit – zijn opwachting maken. De Lynk & Co 01 wordt gebouwd op dezelfde basis als de Volvo XC40 en wordt uitgevoerd met een 182 pk sterke 1,5-liter driecilinder, een 2,0-liter viercilinder met 242 pk of plug-in hybride met een systeemvermogen van 223 pk. Lynk & Co wil de Europese consument voor zich winnen door middel van gratis connectiviteitsdiensten en een levenslange garantie.



Lexus NX lichtjes bijgepunt

De compacte SUV van Lexus – de NX – rijdt al weer drie jaar rond. En dat betekent: tijd voor een facelift. Zo zijn onder meer de koplampunits nieuw vormgegeven en ook is de voorbumper opnieuw gevormd. Aan de achterzijde herhaalt Lexus het facelift-kunstje. Ook daar nieuwe bumper, nieuwe achterlichten en grotere uitlaatuiteindes. Om er niet heel gemakkelijk van af te zijn is het onderstel anders afgesteld. Zo stuurt de Lexus NX voortaan scherper en bovendien is het weggedrag comfortabeler.



Volkswagen I.D. CROZZ staat gepland voor 2020

Het is nog een studiemodel, maar vanaf 2020 moet de CROZZ het Volkswagen-gamma gaan versterken. De elektrische CROZZ is volgens Volkswagen een CUV en dat staat voor ‘cross-over utility vehicle’. We zien inderdaad de lijnen van zowel een vierdeurs coupé als een vierwielaangedreven SUV terugkomen. De auto kent een actieradius van 500 kilometer en heeft een topsnelheid van 180 km/u. Met de CROZZ presenteert Volkswagen eveneens de ‘I.D. Pilot’. Dat is een volledig autonome modus die vanaf 2025 leverbaar is op productie-Volkswagens.