Carros nieuwsflash: Toyota Supra toont zich op Goodwood

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 9 juli: Toyota Supra verschijnt op Goodwood, Italdesign viert feest met de GT-R50 en Tesla-modellen worden prijzig in China.

Toyota Supra op Goodwood

Later deze week start het Goodwood Festival of Speed en Toyota presenteert daar haar langverwachte nieuw Supra. Hoewel de auto pas in oktober 2019 naar de Nederlandse showroom komt, laten de Japanners al weten dat de auto achterwielaandrijving krijgt en dat er een zes-in-lijn krachtbron aan boord is. De verwachting is dat die motor van BMW afkomstig is, aangezien de Duitsers werken aan de Z4, een auto die samen met de Supra ontwikkeld wordt. Eerder dit jaar wist het Japanse magazine ‘Best Car’ al te melden dat de Supra – na 16 jaar weer tot leven gewekt – 335 pk aan vermogen meekrijgt en daarmee in 3,8 tellen van nul naar honderd sprint.



Italdesign viert feest met GT-R50

Van de ene fijne Japanse sportieveling is het een klein stapje naar een andere iconische Aziaat; de GT-R. Daar worden binnenkort 50 speciale edities van gemaakt door designhuis Italdesign. De auto, die als GT-R50 door het leven gaat, viert het 50-jarige jubileum van Italdesign en belooft een zeer bijzondere versie te worden. De carrosserie is door Italdesign compleet aangepakt en ook onderhuids wordt er veel gesleuteld. De 3,8-liter V6 met turbo is gebleven, maar daar wordt 720 pk en 780 Nm uitgehaald. Elke GT-R50 kost minimaal 900.000 euro, maar dan kun je als klant wel in grote mate aangeven hoe je wilt dat de auto er uit komt te zien.



Tesla wordt prijzig in China

De gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en Europa en China worden momenteel duidelijk zichtbaar in China. Tesla heeft de prijzen voor haar Model X en Model S met liefst minimaal 17.000 euro verhoogd, aldus de Amerikaanse website Electrek. Voor de duurdere uitvoeringen moet zelfs tot meer dan 30.000 extra worden betaald. Voor Tesla is China een enorm belangrijke markt, omdat het liefst 17 procent van haar omzet uit het Aziatische land vandaan haalt.