Carros nieuwsflash: Polestar 1 krijgt een pittige prijs

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 25 april: de eerste Polestar krijgt een stevig prijskaartje, Lexus ES eind dit jaar naar ons land en Volvo XC40 ook als plug-in hybride.

Polestar 1 is geen koopje

De eerste eigen auto van Polestar, de Polestar 1, is geen goedkope auto. In Europa zal de 2+2 GT minimaal 155.000 euro kosten en dat is nog zonder belastingen. Al zul je nooit met dat bedrag in je binnenzak een showroom binnenlopen, want de Polestar is alleen via een abonnement te rijden. Voor het fikse maandbedrag staat er wel een exclusieve auto op je oprit, want van de Polestar 1 worden er elk jaar slechts 500 gebouwd. De Polestar 1 is een plug-in hybride die het liefst de elektromotor aanspreekt, gezien diens forse actieradius van 150 kilometer. De auto moet volgend jaar op de markt komen met een vermogen van 600 pk en een koppel van liefst 1.000 Nm.



Lexus ES eind dit jaar naar Nederland

De nieuwste generatie van de Lexus ES zal eind dit jaar ook in Nederland op de markt komen. De vervanger van de GS is dan leverbaar als hybride 300h en als sportieve F Sport Line. De bijna 5 meter lange stekkerloze ‘premium sedan’ krijgt een 2,5-liter viercilinder benzinemotor aan boord die gekoppeld is aan een elektromotor. Lexus vermeldt een systeemvermogen van 218 pk. Liefhebbers van een sportieve uitdossing kiezen voor de F Sport Line, waarbij de grille niet bestaat uit de reguliere verticale spijlen maar uit zwart gaas. Verder zijn er speciale 19-inch velgen zijn gemonteerd en krijgen de bumperpartijen donkere accenten mee. Prijzen worden later bekend gemaakt.



Volvo XC40 als plug-in hybride

Op de Beijing Motor Show toonde Volvo de plugin hybride-versie van haar XC40; de T5. Hoewel de Zweden de specificaties nog niet vrijgaven, lijkt de Auto van het Jaar een 180 pk sterke 1,5-liter driecilinder turbomotor te koppelen aan een elektromotor met 75 pk. Dat deze versie van de compacte SUV uitgerekend in China werd onthuld is geen verrassing, want Volvo wil in het gigantische land haar toch al niet geringe afzet vergroten. Bijna een kwart van al haar verkopen doet Volvo namelijk in China. Volvo gaat vanaf volgend jaar elk nieuw model elektrificeren en dat past goed bij de plannen van de Chinese overheid om in de toekomst vooral emmissievriendelijke auto’s op haar wegen toe te laten.