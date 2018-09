Carros nieuwsflash: Ford toont EV geïnspireerd op Mustang

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 6 september: Ford laat haar sportieve EV zien, Lister LFP stuwt vermogen Jaguar F-Pace SVR naar 670 pk en Pure H toont haar eerste model.

Ford toont EV

Ford komt de komende vier jaar met 16 volledig elektrisch aangedreven modellen op de markt. En er zullen daarnaast nog eens 26 Fords worden geïntroduceerd met een elektromotor aan boord als ondersteuning. Een EV waar reikhalzend naar uitgekeken wordt, is de elektrische Ford op basis van de Mustang. Daar is nu bovenstaand beeld van vrijgegeven samen met de mededeling dat de auto in 2020 in de showroom staat. Ook al is bekend dat de actieradius ruim 480 kilometer moet bedragen.

Lister LFP krijgt 670 pk

Als de F-Pace SVR met zijn vermogen van 550 pk net niet krachtig genoeg voor je is, dan kun je gelukkig terecht bij Lister. Zij heeft de SUV van Jaguar als basis genomen en daar haar eigen Lister-sausje overheen gegoten. Het resultaat is een vermogen van 670 pk en flink wat uiterlijke wijzigingen. De Lister LFP komt in een oplage van 250 exemplaren.



Zwitserse startup: Pure H

Het in het Zwitserse Zürich gevestigde nieuwe automerk Pure H, heeft een 1:4-schaalmodel laten zien van haar eerste productieauto. Weinig is nog bekend van de auto, want zowel naam als specificaties ontbreken. Wel is al vrijgegeven dat de auto opgetrokken is uit koolstofvezel en dat een elektrische aandrijflijn een logische keuze lijkt. Maar bij het zien van de eerste beelden, zijn we benieuwd naar meer.