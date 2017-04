Kort automotive nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 14 april: hybride Fords voor Amerikaanse politie, Jeep Yuntu naar China en Lada 4×4 blaast veertig kaarsjes uit.

Amerikaanse politieauto’s worden hybrides

Ford levert al sinds 1950 politieauto’s aan het Amerikaanse politiecorps en is daar apetrots op. De komst van een nieuw model – de Ford Responder Hybrid Sedan – is aanleiding voor een terugblik langs heel veel ‘cop cars’. De Responder Hybrid Sedan heeft de Ford Fusion Hybrid als basis, waardoor de Amerikaanse politie voor het eerst massaal in deels elektrische auto’s gaat rijden. Volgens Ford kan het model switchen van ‘batterij modus’ naar ‘achtervolgingsmodus’. Stiekem is het toch stoerder om staand te worden gehouden door een Taurus Interceptor of Mustang V8 SSP.

Jeep Yuntu wordt Chinees

Jeep neemt over een paar dagen de Yuntu mee naar de autosalon van Shanghai. Hoewel de crossover nog een conceptmodel is, lijkt een productieversie niet ver weg meer. Die definitieve Yuntu wordt in China gebouwd en is ook bedoeld voor de lokale markt. Dat de auto de oversteek maakt naar Europa is daardoor niet waarschijnlijk, maar wellicht voorziet Fiat Chrysler Automobiles de auto van een ander merklabel. Zo meldt Digital Trends dat de Yuntu in Amerika wellicht als nieuw Chrysler-model door het leven kan gaan. De Yuntu wordt in China gepresenteerd als plug-in hybride en valt op zijn ‘suicide doors’.



De Lada 4×4 blaast veertig kaarsjes uit

Toen op 5 april 1977 de Russische autofabrikant AvtoVAZ de productie van de VAZ-2121 aanving, kon niemand vermoeden dat het terreinautootje veertig jaar later nog zou rondrijden. Eerst heette het model Niva, waarna het sinds 2005 simpel als ‘4×4’ door het leven gaat. Om zijn 40e verjaardag te vieren, komt Lada met een heuse 4X4 40th Anniversary-editie. De auto wordt dan uitgevoerd in camouflagekleuren, al kun je ook kiezen uit de lakkleuren rood, wit, geel, beige of grijsblauw. In het interieur komt onder meer een 40th Anniversary-badge terug in de stoelbekleding en het stuurwiel is voorzien van eco-leer. Er worden 1.977 exemplaren van de speciale Lada gebouwd.