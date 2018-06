Carros nieuwsflash: dit kost de BMW M2 Competition

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 22 juni: BMW M2 Competition heeft een prijskaartje, Volkswagen in 2025 al aan de solid-state batterij en Mercedes-Benz geeft plug-in hybrides een update.

BMW M2 Competition kost 99.995 euro

Voor net geen ton – je krijgt 5 euro wisselgeld – tik je de nieuwe BMW M2 Competition op de kop, blijkt uit het prijskaartje dat BMW Nederland vandaag heeft onthuld. Dan staat er vanaf september een auto bij je op de stoep met een vermogen van 410 pk en die in 4,2 seconden van nul naar honderd schiet. Voor net geen 100.000 euro heb je dan een alleraardigste auto, maar omdat er altijd wat te wensen overblijft, kun je op de optielijst onder meer het M Driver’s Package aanvinken. Of je gaat voor de M Performance Parts.



Volkswagen in 2025 al aan de solid-state batterij

De huidige elektrische e-Golf kan op één batterijlading ongeveer 300 kilometer ver reiken. Over een jaar of zeven kan dat wel eens 750 kilometer zijn. Volkswagen denkt dan klaar te zijn met haar solid-state batterijen. Ten opzichte van de lithium-ion batterij die vandaag de dag wordt gebruikt heeft de solid state-batterij dus flink meer capaciteit. Bovendien zijn de batterijen compacter en veiliger. Volkswagen is overigens niet de enige die investeert in de nieuwe batterijtechnologie. Ook bedrijven als BMW, Fisker en Toyota zien de technologie wel zitten. En er is nog een vreemde eend in de bijt; stofzuigenbouwer Dyson denkt aan een elektrische auto met een solid state-batterij aan boord.



Mercedes-Benz geeft plug-in hybrides een update

De stekkervarianten van de Mercedes-Benz C-Klasse, E-Klasse, GLE-Klasse en S-Klasse krijgen later dit jaar een geupdate aandrijflijn aan boord. De elektromotor – van de derde generatie – zal de volledige elektrische actieradius vergroten van 34 naar 50 kilometer. Ook zal de topsnelheid in de elektrische modus worden verhoogd van 130 naar 140 km/u. Het nieuwe EQ-systeem werkt in combinatie met een negentrapsautomaat.