Carros nieuwsflash: de dieselban van Porsche, en meer

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 19 juli: toch niet alleen op de wereld met je Porsche 918 Spyder, Lucid Motors zoekt naar geldschieters en Porsche denkt aan dieselban.

Met je Porsche 918 Spyder-vrienden door de Alpen

Het leven van een Porsche 918 Spyder-bezitter is ook maar eenzaam. Er zijn er immers slechts 918 van verkocht, dus een kleine kans dat je buurman ook net zo’n fijne hypercar voor de deur heeft staan. Gelukkig worden er lotgenoten-bijeenkomsten gehouden, zoals recent in de Franse Alpen. Daar zochten 19 gelukkige 918 Spyder-eigenaren elkaar op om gezamenlijk in vijf dagen van St. Moritz naar Nice te rijden. Of beter gezegd: te kronkelen. Over 25 van de mooiste bergpassen. (Credits bovenstaand beeld + video: Curves Magazin)

Lucid Motors is op zoek naar een redder

Ze zijn hip en ambitieus die nieuwe elektrische automerken, maar hebben de zaakjes lang niet altijd voor elkaar. Faraday Future is er het slechtst aan toe, zo lijkt, maar ook Lucid Motors heeft de schaapjes nog niet op het droge. Lucid wil op termijn 50.000 auto’s per jaar gaan bouwen, maar is daar nog ver van verwijderd. Volgens het Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg is de automaker – bekend van de Lucid Air – naarstig op zoek naar investeerders. Na drie rondjes langs voornamelijk Aziatische geldschieters ligt er nu 100 miljoen dollar op tafel en dat is nog lang niet de beoogde 700 miljoen die nodig is voor de bouw van een fabriek. Recent zou Lucid Motors ook al Ford hebben gepolst voor een mogelijke overname. Ford heeft laten weten dat ze het armlastige Lucid niet wil inlijven.



Porsche doet diesel wellicht in de ban

Er is een kans dat Porsche per 2020 geen dieselauto’s meer produceert. Volgens topman Oliver Blume denkt zijn bedrijf momenteel over een afscheid van de oliestokers, al is er nog geen beslissing genomen. Momenteel is 15 procent van de auto’s die Porsche verkoopt een diesel, omdat de motor vaak te vinden is in de populaire Macan en Cayenne. Volvo gaf in mei aan dat het vanaf 2023 geen diesels meer op de markt brengt.