Carros nieuwsflash: Bentley Bentayga doet mee aan “Race to the Clouds”

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit keer een geheel Britse editie: Bentley Bentayga gaat Pikes Peak beklimmen, Sir Stirling Moss met pensioen en Kanaalbrug tussen Frankrijk en Groot-Brittanië weer op de agenda.

Bentley Bentayga toont z’n kunnen op Pikes Peak

De beroemde heuvelklim van Pikes Peak krijgt op 24 juni een bijzondere deelnemer. De Bentley Bentayga met z’n W12-motor stormt dan omhoog. Grote kans dat de SUV dan niet met z’n standaardvermogen van 608 pk aan de start staat, want de motorsportafdeling van de Britten neemt de auto momenteel onder handen. Een beetje extra power is immers nooit weg op de 20-kilometer lange “Race to the Clouds”, want de 156 bochten brengen de deelnemers naar 4.302 meter hoogte. Een krachtbron verliest op de top liefst 30 procent van z’n vermogen.



Sir Stirling Moss kruipt achter de geraniums

De legendarische Britse Formule 1-coureur Sir Stirling Moss zullen we niet meer in een officiële hoedanigheid in de autosport tegenkomen. De inmiddels 88-jarige Moss heeft recent aangegeven van zijn pensioen te gaan genieten. Tussen 1951 en 1961 won Moss 16 Formule 1-races. Verder zegevierde hij in de Mille Miglia van 1955 (in een Mercedes-Benz 300 SLR) en in Le Mans (1956). In 2016 werd de Lister Jaguar Knobbly Stirling Moss Edition naar de beroemde coureur vernoemd.



Kanaalbrug tussen Frankrijk en Groot-Brittanië stap dichterbij

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson is in gesprek met de Franse president Macron over de bouw van een brug over Het Kanaal. Daarmee worden plannen uit 1981 opnieuw leven ingeblazen. Toentertijd was het bouwen van een dergelijke brug te complex, tegenwoordig is de bouw nog steeds lastig, maar een stuk beter haalbaar. Eerder had Johnson plannen voor een tweede Kanaaltunnel, maar daar is hij vanaf gestapt. De Britse pers is uiterst kritisch op de bouw van een brug, zij spreekt over een ‘Bridge over Troubled Water’.