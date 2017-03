CARROS Kort: Terugkeer Lagonda, nieuws over stekker-Volvo en elektrische Fortwo heeft prijs

Het autonieuws van vandaag in korte flitsen: Lagonda keer terug, stekker-Volvo krijgt rijbereik van minimaal 400 kilometer en Smart Fortwo Electric Drive verslaat Smart Brabus Fortwo.

Zeven vette jaren voor Aston Martin

Als het aan de topman van Aston Martin ligt – Andy Palmer – krijgen we de komende zeven jaren even zoveel modellen van de Britten te zien. Het lijkt erop dat er binnen het zogenaamde ‘Second Century Plan’ ruimte is voor de terugkeer van Lagonda. Met het submerk kan Aston Martin de concurrentie aangaan met Bentley en Rolls-Royce. Een paar jaar terug zagen we al wat voor moois dat kan opleveren toen Aston Martin de Lagonda Taraf toonde. De eerste Lagonda wordt pas na 2021 verwacht.



Stekker-Volvo krijgt rijbereik van minimaal 400 kilometer

Over twee jaar introduceert Volvo een compact model met een volledige elektrische aandrijving. Deze Zweed met een stekker zal minimaal een actieradius van 400 kilometer meekrijgen. Ook wordt er al gesproken over een vanafprijs: die zou in de Verenigde Staten rond de 35.000 dollar moeten liggen. Gezien het introductiejaar en richtprijs wil Volvo onder meer de Tesla Model 3 van stevige concurrentie voorzien.



Smart Fortwo Electric Drive verslaat Smart Brabus Fortwo

Met zijn 109 pk sterke driecilindermotor is de Smart Brabus Fortwo net geen bommetje op wielen. Daarvoor is de 0-100 km/u sprint in 9,5 seconden net iets te braaf. Een pittig autootje om meer dan lekker mee te sturen blijft het wel. De vanafprijs van de snelle Fortwo bedraagt 22.517 euro. De Brabus-versie wordt qua prijs sinds kort verslagen door de Smart Fortwo Electric Drive. Het elektrische aangedreven model kost 23.466 euro en daar krijg je geen rappe sprint voor terug (0-100 km/u in 11,5 seconden), maar wel een actieradius van 160 kilometer op één stekkerlading. De topsnelheid bedraagt 130 km/u.