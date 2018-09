Cadeautje van Porsche: terugkeer van ‘Moby Dick’

‘Een verjaardagscadeau van Porsche Motorsport voor alle fans in de wereld’; zo omschrijft Porsche de eigentijdse versie van de Porsche 935. De teruggekeerde ‘Moby Dick’ komt in een oplage van 77 stuks en kost ruim 700.000 euro.



Porsche viert dit jaar z’n 70e verjaardag en dan trakteer je. Het iconische Duitse merk vond het daarom wel een goed idee om de wereld een eigentijdse versie van de legendarische Porsche 935 te schenken. Nou ja, van echt ‘schenken’ is natuurlijk geen sprake. Het tot 77 exemplaren gelimiteerde racemonster moet precies 701.948 euro kosten. Wie dat bedrag overmaakt, kan vanaf juni volgend jaar over z’n Porsche 935 beschikken.

Walvissenstaart

De originele 935/78 – Moby Dick genoemd vanwege z’n ‘walvissenstaart’ – was een flink aangepakte 911 en dat is de nieuwe versie ook. De Porsche 911 GT2 RS vormt de basis. De 1.380 kilo zware auto is opgetrokken uit met kunststof versterkt koolstofvezel en beschikt over een 3,8-liter twinturbo met een vermogen van 700 pk. In z’n nieuwe 935-jasje is de auto dertig centimeter meter langer dan de 911 GT2 RS.



Niet voor het circuit

Hoewel de auto er zeer circuitwaardig uitziet, is hij dat niet. De homologatie voor wedstrijden ontbreekt. Zo hoefden de ingenieurs niet te voldoen aan een aantal regels en was de ontwikkeling van de 935 makkelijker. De Porsche 935 wordt onthuld op de Rennsport Reunion op de Laguna Seca Raceway in Californië.