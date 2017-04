Een cabriolet is in de meest gevallen een auto voor erbij. En dat zie je in terug in de verkoopcijfers. Verreweg de meeste open auto’s zijn tweedehands. Bovendien kiest men steeds vaker voor import.

Het is heerlijk weer om open te rijden, dus massaal worden de cabrio’s weer van stal gehaald. Een kleine kans echter dat het om een nieuwe cabriolet gaat, want massaal kiezen we voor een gebruikt model. In 2015 werden er in Nederland slechts 3.797 nieuwe cabrio’s aangeschaft, tegen 52.755 gebruikte open auto’s. De verkoop van nieuwe cabrio’s is dan ook flink gedaald de afgelopen jaren. In 2007 werden er bijvoorbeeld nog 9.372 nieuwe cabriolets verkocht. De tweedehands markt groeide derhalve. Ten opzichte van 2007 werden er 17 procent meer gebruikte auto’s met kap of schuif- of klapdak aangeschaft, laten cijfers van VWE zien.

Import-cabrio

Doordat de vraag groter is dan het aanbod, zijn fervente cabrio-rijders vaak aangewezen op een import-auto. Vorig jaar werden 16 procent meer cabrio’s geimporteerd. De populairste import-‘cabrio’ is de Fiat 500C met een stoffen schuifdak. Een semi-cabrio derhalve. Hij wordt gevolgd door de Mazda MX-5 en de MINI Cabrio. In de top-10 import auto’s zijn onder meer de Saab 9-3 cabrio te vinden, de Porsche 911 Cabrio, de Mercedes-Benz SLK en de BMW Z4 Roadster. De cabrio’s met een metalen klapdak hebben de laatste jaren veel terrein verloren.