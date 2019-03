Bugatti denkt aan betaalbare EV

Bugatti is er goed in het bouwen van ‘over-the-top’ sportbolides. Hoe meer pk’s en hoe duurder, hoe beter. Toch houden de Fransen nu een plekje vrij voor een ‘betaalbaar’ stekkermodel.

De Bugatti Chiron is voorzien van een 8,0-liter W16 krachtbron met een vermogen van 1.500 pk. De sprint van nul naar honderd verloopt in 2,2 seconden en de acceleratie loopt door tot 420 km/u. Net zo astronomisch is z’n prijskaartje; de Chiron start bij zo’n 2,4 miljoen euro.

Extra kracht

Bugatti wil vooral uniek en onderscheidend zijn – aldus het imago – en dus bleef het lang weg van elektrificatie van haar modellen. Dat is iets voor de concurrentie, niet voor die lekker koppige Fransen. Toch is Bugatti achter de schermen al een tijdje voorzichtig aan het kijken of het toch wat met elektromotoren kan doen. Een paar jaar geleden liet toenmalig topman Wolfgang Dürheimer al weten dat een hybride een serieuze optie is voor Bugatti. Niet om de emissiewaarden naar beneden te brengen of een gunstiger brandstofverbruik te bewerkstelligen, benadrukte de CEO, maar alleen om modellen nóg krachtiger kan maken.

‘Alledaagse’ Bugatti

De nieuwe topman, Stephan Winkelmann, laat nu weten dat elektrificatie nog steeds een aantrekkelijke optie blijft. Niet om de Chiron bijvoorbeeld nog sneller te maken, maar als aandrijflijn voor een nieuw, goedkoper model. Winkelmann spreekt over een ‘best-in-segment daily driver with a top-line price’, of in het Nederlands: een auto voor dagelijks gebruik die wel het beste in z’n soort is en waarvoor je je spaarpot graag kapot tikt. “Ik zou ons graag een EV zien ontwikkelen. Een balans tussen prestatie en comfort is daarbij belangrijk. En het draait om bruikbaarheid.” De mogelijke nieuwkomer lijkt dus een tegenpool te worden van de extreme Chiron.