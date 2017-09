De Borgward Isabella is terug als futuristische vierdeurscoupé

Natuurlijk kent u de Borgward Isabella nog. Dat model werd in de jaren vijftig en begin jaren zestig honderdduizenden keren verkocht. Decennia later is de Isabella terug, als opvallende conceptcar.

Nadat het Duitse Borgward in 1961 bankroet werd verklaard, hoorden we lang niets meer iets van het merk. Tot haar terugkeer in 2008. Sinds haar hergeboorte richt Borgward zich vooral op de Chinese markt, onder meer met de BX7; een redelijk geslaagde SUV.



Studie

Borgward weet op de IAA in Frankfurt de ogen op zich gericht met de Borgward Isabella Concept. De voor het merk legendarische naam is afgestoft en geplakt op een futuristische vierdeurscoupé. Het 5 meter lange studiemodel is volledig elektrisch en vierwielaangedreven. In 4,5 seconden sprint de Isabella Concept van nul naar de honderd.



Met z’n bijzondere schuifdeuren en duotoon lak is de auto misschien wat over de top, maar waarom zou een wat meer alledaags productiemodel niet kunnen aanslaan? Want met een nieuwe Isabella is Borgward toch echt weer terug. Al is het maar in China.