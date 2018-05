BMW M7 dan toch in de maak?

BMW heeft een week geleden de merknaam ‘M7’ gedeponeerd. Dat zou er op kunnen wijzen dat ook het vlaggenschip van het merk door de sportdivisie onder handen wordt genomen.

BMW is druk met zijn M-nieuws de laatste weken. Gisteren kwam de M5 Competition al onder het doek vandaan (al dan niet officieel) en halverwege vorige maand werd de M2 Competition geïntroduceerd. En als het een beetje meezit kondigt BMW binnenkort ook de komst van de M7 aan. Al is het nog niet zeker of die auto er ooit komt. Voorlopig moeten we het alleen doen met een strohalm; de merknaam ‘M7’ is vorige week gedeponeerd.

M760Li

Puur om sportief te doen met de 7 Serie is de komst van de M7 niet strikt nodig. De bestaande M760Li wil ook best wel van z’n plaats. Voorzien van een 6,6-liter V12 M Performance TwinPower Turbo benzinemotor met 600 pk en 800 Nm aan koppel snel je binnen 4 tellen van nul naar honderd. En de top van 305 km/u mag er ook best zijn. Dan moet je wel het M Driver’s Package hebben aangevinkt op de optielijst.

Hardcore heertje?

Hoewel de M760Li de variant is die het dichtst bij een ware M7 in de buurt komt, is een volbloed M7 nooit gebouwd. De ‘M’ die de M760Li voert, is namelijk niet opgespeld door de beroemde M-divisie van de Duitsers, maar door M Performance. De reden dat een M7 nooit gebouwd is, is niet bekend. Wel wordt er gezegd dat de 7 Serie daarvoor te zwaar zou zijn, maar meer voor de hand lijkt te liggen dat BMW haar vlaggenschip vooral een luxe imago toedicht, geen sportieve. Een nette heer in een maatpak trekt toch ook geen sportschoenen aan?