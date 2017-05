Nieuwe BMW M5 xDrive combineert vier- met achterwielaandrijving

BMW M5 xDriveBMW M5 xDriveDe nieuwe BMW M5 wordt standaard geleverd met xDrive, toch is het geen puur vierwielaangedreven snelheidsmonster. Desgewenst gaan alle aandrijfkrachten namelijk naar de achterste wielen.

Op de sportieve RS-modellen van Audi kun je alleen maar quattro permanente vierwielaadrijving krijgen. Al die aanwezige pk’s moeten immers toch op een beetje veilige manier naar het asfalt worden gedirigeerd, is de gedachte. BMW en Mercedes-AMG volgen dezelfde route: hun E 63 S en M5 zijn eveneens standaard voorzien van vierwielaandrijving. Er is echter een essentieel verschil: bij beide modellen is het systeem uitschakelbaar. Of beter gezegd: de bestuurder kiest zelf of hij vierwiel- óf achterwielaandrijving heeft.

Achterwielaandrijving

De BMW M5 xDrive legt met z’n benaming iedereen dus meteen in de luren. BMW is na 5 generaties niet afgestapt van achterwielaandrijving op z’n krachtpatser, het merk combineert het nu met vierwielaadrijving. De BMW M5 kent namelijk diverse rijmodi, waartoe naast een aantal AWD-standen ook een pure RWD-instelling behoort. Hoewel de nieuwe xDrive z’n introductie maakt op de M5, sluit BMW niet uit dat het systeem ook voor andere modellen gebruikt gaat worden.



Vermogen

De nieuwe BMW M5 xDrive wordt op de autosalon van Frankfurt in september verwacht, waardoor de specificaties nog niet bekend zijn. Ja, de 4,4-liter V8 zien we terug, maar naar diens vermogen is het nog gissen. Meer dan 600 pk is echter een zekerheidje. Dat is ook wel nodig om de concurrerende modellen van Audi en Mercedes-AMG bij te kunnen benen. Verder is bekend dat de BMW M5 weer lichter is dan zijn voorganger. Er wordt gesproken van een nul naar honderd in 3,5 tellen. Ook dat past binnen het plaatje dat de concurrentie biedt.