BMW M5 Competition Pack: minder gewicht, meer pk’s

Later dit jaar krijgt de krachtige BMW M5 een nog sportiever broertje. De BMW M5 Competition Pack is goed voor 630 pk en zal bovendien een paar kilo lichter zijn.

De komst van de M5 Competition Pack is door BMW nog niet bevestigd, maar er zijn hardnekkige geruchten dat de overtreffende trap van de reguliere M5 in april al van de band rolt. De auto zal dan met 625 of 630 pk de fabriek verlaten en daarmee is een behoorlijke vermogenssprong een feit. De M5 zonder Competition Pack haalt namelijk 600 pk uit zijn 4,4-liter V8 biturbomotor. Door het gebruik van lichtgewicht koolstofvezel slankt de M5 met Competition Pack bovendien een stukje af. Ook zijn koolstofkeramische remmen van de partij.

Sneller

Feit is dat de M5 Competition Pack de standaard M5 zal overtreffen. Verwacht dus een sprint van nul naar honderd in minder dan 3,4 seconden. En de spurt naar de dubbele snelheid – 200 km/u – zal binnen 11 seconden geklaard zijn. De topsnelheid van de ‘gewone M’ is 250 km/u, maar met het M Driver’s Package kan de 305 km/u worden aangetikt. Die topsnelheid zal de M5 Competition Pack normaal gesproken eveneens vermorzelen.

De ‘Competion Pack’, of ‘Competition Edition’ van de M5 is inmiddels een echte traditie. Zo kwam BMW in 2016 nog met de ‘Competion Edition‘, een tot 200 stuks gelimiteerde versie van de toenmalige M5.