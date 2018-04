In 2020 komt de volledig elektrische BMW iX3 op de markt. De auto wordt niet in de VS of Europa gebouwd, maar bij BMW Brilliance in het Chinese Shenyang.

Deze week werd tijdens Auto China in Beijing de BMW iX3 onthuld. Dat de geheel elektrisch aangedreven SUV op een Chinese autobeurs verscheen, is geen toevalligheid, de auto zal namelijk ook in China gebouwd worden. Bij BMW Brilliance in Shenyang om precies te zijn. De eerste BMW iX3’s zijn bovendien bestemd voor de ‘thuismarkt’; China. Pas later komt het model ook naar Europa en de VS. Dat zal in 2020 zijn.



Aangepaste grille

De iX3 die in China is gepresenteerd is officieel nog een studiemodel. Maar de verwachting is dat de productieversie van de stekkeraar amper verschilt met het conceptmodel. En uiteindelijk is het gewoon een X3 met een aangepaste grille en wat andere accenten. Zo zijn de kenmerkende BMW-nieren in de iX3 opengewerkt en komen er her en der iBlue-kleuraccenten terug, als visuele ondersteuning dat het hier om een elektrische variant gaat.



Het 70 kWh grote accupakket is goed voor een vermogen van 270 pk en een actieradius van 400 kilometer volgens de realistische WLTP-cyclus. Wie de stekker koppelt aan een 150 kW-snellader heeft de iX3 binnen een half uurtje volledig volgeladen.



Met de iX3 zet BMW een volgende stap richting een portfolio van twaalf EV’s in 2025. Tegen die tijd moet tot een kwart van de verkochte BMW’s een volledige elektrische aandrijflijn hebben.