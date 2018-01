De BMW Isetta is terug! Maar dan als schaamteloze Chinese kopie

Dat ze in China best wel houden van een schaamteloze kopie van bekende modellen, is algemeen bekend. Het nieuwste voorbeeld heet de Eagle EG6330K, maar die neemt geen hedendaags maar een 64-jaar oud icoon als voorbeeld.

De LandWind X7 lijkt als twee druppels water op de Range Rover Evoque. En de JAC A6 is het spiegelbeeld van de Audi A6. Zo kunnen we wel even doorgaan, want vooral in China zijn de afgelopen jaren heel wat copycats actief geweest. De volgende aanwinst in de categorie ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ is de EG6330K van het Chinese Eagle. Voor het ontwerp van het guitige wagentje is duidelijk goed gekeken naar de BMW Isetta uit 1954, ook al heeft de kopie er een paar portieren bij gekregen.



Bescheiden prestaties

Waar de originele Isetta de klus moest klaren met een 13 pk sterk benzinemotortje, daar beschikt de Eagle over een bescheiden elektrische aandrijving. Het batterijpakket aan boord is goed voor ongeveer 110 kilometer aan actieradius, waarbij de topsnelheid niet boven de 60 km/u uitkomt. Maar dat is voor menig Chinese metropool, de beoogde natuurlijke habitat van de BMW-kloon, voldoende. Het prijskaartje van de EG6330K is ook al bekend, omgerekend zo’n 3.200 euro. En daar kun je tegenwoordig geen Isetta meer voor aanschaffen.