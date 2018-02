BMW i8 Roadster en vernieuwde BMW i8 Coupé hebben een prijskaartje

De BMW i8 Coupé is vernieuwd en de BMW i8 Roadster zelfs compleet nieuw. In mei staan ze in de showroom met prijskaartjes vanaf 146.995 euro.

Na jaren wachten werd de BMW i8 Roadster eind vorig jaar dan eindelijk gepresenteerd. De open variant van de BMW i8 Coupé kreeg bij de introductie gelijk een accupakket mee met meer opslagcapaciteit en ook de driecilinder motor werd een stukje krachtiger. Die update viel ook de Coupé ten deel, waarmee de specificaties van beide i8-varianten nagenoeg gelijk zijn. Doordat de Coupé 60 kilo lichter is dan de Roadster is de gesloten variant een fractie sneller van zijn plaats (0-100 km/u in 4,4 seconden voor de Coupé, 4,6 tellen voor de Roadster) en ligt het pure elektrische rijbereik 2 kilometer verder (55 om 53 kilometer). De topsnelheid in volledig elektrische modus is flink verhoogd. Waar de Coupé voorheen 70 km/u emissievrij aankon, daar is nu 105 km/u haalbaar. Met de eDrive-knop ingedrukt behoort zelfs 120 km/u tot de mogelijkheden.



Gelimiteerde First Edition

Hoewel de BMW i8 Roadster en BMW i8 Coupé onderhuids niet verschillen, is de Roadster wel flink duurder dan de Coupé. De vernieuwde Coupé staat namelijk in de prijslijsten vanaf 146.995 euro, terwijl de nieuwe i8 Roadster minimaal 163.995 euro kost. De BMW i8 Roadster tikt zelfs bijna de 181.000 euro aan voor wie opteert voor de First Edition. Voor een meerprijs van 16.995 euro is de auto uitgevoerd met exclusieve mat zwarte wielen, mat zwarte accenten, BMW Laserlicht, interieurlijsten van carbon en een Harman Kardon HiFi Systeem. Van de First Edition worden er slechts 200 van gemaakt, waarvan er 5 naar Nederland komen.



De BMW i8 Roadster is overigens voorzien van een softtop die in 15 seconden in- of uitklapt. Dat kan ook rijdend gebeuren bij snelheden tot 50 km/u. De opgevouwde soffttop neemt een verticale positie in, waarbij er achter de stoelen 100 liter extra opbergruimte ontstaat.