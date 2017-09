De BMW i3 heeft een facelift, een nieuwe vanafprijs én een sneller broertje

De gefacelifte BMW i3 staat vanaf medio november in de showroom. De vanafprijs is inmiddels bekend. Ook van een nieuwe variant: de iets krachtigere i3s.

De facelift heeft de BMW i3 nieuwe bumperpartijen bezorgd, naast de nodige chromen accenten rondom. Ook zijn LED-koplampen voortaan standaard. In het interieur is het infotainmentsysteem opgewaardeerd. Al met al zijn het dus kleine wijzigingen waarmee de i3 het weer een tijdje moet doen. Het grootste nieuws rondom de facelift is daarmee de komst van de i3s. Het iets snellere broertje van de i3 kent een vermogen van 184 pk, waarmee hij de i3 met 14 pk overtreft. Het resulteert in een sprint van 0-100 km/u in 6,9 seconden, ofwel een kleine halve tel rapper dan de reguliere i3. Diens topsnelheid ligt bovendien 10 km/u hoger, al heb je met de i3s op de Duitse Autobahn weinig te zoeken op de linkerstrook; harder dan 160 km/u gaat-ie niet.



Sportiever

De BMW i3s onderscheidt zich ook op uiterlijk gebied van de i3. De dakrand, voorbumper en wielkastranden kennen donkere accenten terwijl de anders getekende bumperpartijen meer kracht uit stralen. Dankzij het sportonderstel is de bodemvrijheid van de i3s één centimeter minder groot dan de i3. Verder zorgt het inschakelen van de Sport-modus voor een sportievere afstelling van de stabilisatorstangen en demping.



Thuiskomer

De BMW i3 is als elektrische auto verkrijgbaar mét of zonder range extender. Wie hem puur elektrisch rijdt, moet volgens de NEDC-cyclus maximaal 300 kilometer ver kunnen komen. In de praktijk zal 235 tot 255 kilometer realistischer zijn. Ruim voldoende voor het meeste woon-werkverkeer derhalve. Wie echter geen last van laadstress wil krijgen, kiest voor de versie met range-extender. Een 38 pk sterke tweecilinder benzinemotor geldt dan als ‘thuiskomertje’.



Prijslijst

En dan de prijzen. De BMW i3 (94 Ah) zonder range extender blijft met 39.549 euro als enige onder de 40 mille. De BMW i3s mag vanaf 43.149 euro mee naar huis. Wie voor de versie met range-extender kiest, ziet de i3 voor 44.494 euro in de prijslijst staan. De BMW i3s met het hulpbenzinemotortje kost 48.114 euro.