BMW haalt de 8 Serie weer van stal. En daar treurt niemand om

De BMW 8 Serie heeft het nooit gered tot de 21e eeuw. Tot nu dan. BMW toont eind mei een gloednieuwe 8 Serie Coupe waarna de auto volgend jaar in de showroom staat.

Op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este op 26 mei 2017 maakt de BMW 8 Serie Coupe z’n opwachting. Officieel als conceptmodel, maar gezien de geplande productie volgend jaar, zal het studiemodel daar niet te veel van afwijken, is de verwachting.

Droomauto

Als opwarmertje stuurt BMW alvast een schets de wereld in en het vertelt er subtiel bij wat voor type auto we kunnen verwachten. De term ‘droomauto’ valt, maar ook ‘luxe sportcoupé’. BMW lijkt met het nieuwe model de handschoen te willen oppakken met de Mercedes-Benz S-Klasse Coupé. Natuurlijk heeft BMW ook al de 6 Serie in het gamma, maar dat model kan het niet bolwerken tegen de grotere Benz.

Opvolging

De BMW 8 Serie Coupe – een cabrioversie wordt op termijn ook verwacht – is de opvolger van de BMW 8 Serie die tussen 1989 en 1999 van de productielijn rolde.De BMW 8 Serie was er eerst als 300 pk sterke 850i, waarna de 850Ci met 326 pk hem kwam vergezellen. In de jaren negentig kon je ook kiezen uit de 840 Ci, die met 286 pk aan vermogen onder de 850-versies werd gepositioneerd. Om de nodige pk’s te kunnen leveren maakte BMW gebruik van gigantische cilinderinhouden. Zo was de 850Ci voorzien van een 5,4-liter V12. Het absolute topmodel heette de 850CSi. Dankzij een 5,7-liter V12 werd een vermogen van 380 pk aan de dag gelegd. Ter vergelijking: de huidige BMW 650i Coupé haalt 450 pk uit een 4,4-liter V8.