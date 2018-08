BMW Groep verkoopt flink meer elektromodellen

Het jaar is al weer meer dan zeven maanden oud en dus krijgen automerken een steeds beter beeld van hoe het jaar voor ze verloopt op het gebied van verkoopcijfers. De BMW Groep voelt wat tegenwind vanuit Europa, maar hangt de slingers uit als het om elektrificatie gaat.

De maand juli is wellicht niet de beste maand om auto’s te verkopen. Mensen hebben de zomer in hun bol en liggen liever aan het strand, dan dat ze een showroom binnenlopen. Toch laten de maandcijfers van diverse jaren zich wel prima met elkaar vergelijken en ten opzichte van juli 2017 doet de BMW Groep het in een aantal landen opvallend slecht. Zo liepen zowel in thuismarkt Duitsland (-14%) als in Engeland (-13%) de juli-verkopen wel heel erg terug. Gelukkig voor het concern stonden daar stevige plussen in China (+7,8%) en Latijns-Amerika (+7,2%) tegenover. Zo kon er op wereldwijd niveau een plusje van 0,2 procent worden aangetekend. Alle verkopen bij elkaar opgeteld over de eerste 7 maanden van het jaar plust de BMW Groep zelfs 1,6%. Tot nu toe zijn er al 1.423.565 BMW’s, MINI’s en Rolls-Royces verkocht.

BMW 5 Serie plug-in hybride

Dat BMW het goed doet met z’n geëlektrificeerde modellen in 2018, staat wel vast. In de eerste 7 maanden verkocht het wereldwijd 71.310 auto’s met een elektromotor; een toename van ruim 40 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Onder meer de BMW 5 Serie plug-in hybride deed het goed. Die versie werd dit jaar al meer dan 8.000 keer verkocht. Vooral in China zijn ze gek op dat model.