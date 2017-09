BMW Concept X7 iPerformance: opmaat naar top-SUV

De BMW X7 staat voor 2018 gepland. Als voorproefje presenteert het merk de Concept X7 iPerformance op de IAA in Frankfurt.

Bij BMW was er nog ruimte boven de X6 en de Duitsers vullen dat gat vanaf volgend jaar met de X7. Dat moet een SUV – of SAV (Sports Activity Vehicle) zoals BMW het zelf zegt – worden met de luxe van de 7 Serie. Als een voorproefje op dat nieuwe model presenteert BMW volgende week op de internationale autotentoonstelling in Frankfurt een zeszits plug-in hybride; de BMW Concept X7 iPerformance.





Kristalglas

De zes stoelen die het interieur rijk is, zijn verdeeld over drie rijen. Voor de bekleding is voor een donker olijfkleurig leder gekozen met subtiele goudkleurige pigmentatie. Daarnaast is ook het nodige Smoke White leder terug te vinden, als contrast met de donkere delen. Essenhout en matte en gepolijste aluminium details gelden als finishing touch. Voor een natuurlijke lichtinval is een gigantisch panoramadak geïnstalleerd. Diverse bedieningselementen zijn uitgevoerd in kristalglas. Dankzij de Silver Night-verlichting die erin is verwerkt, krijg je als inzittenden nog meer een luxe ambiance voorgeschoteld.



Olijfgroen

Opvallende elementen in het exterieur zijn de hoge koets, de enorme verticale nierengrille waarvan de spijlen uit één stuk bestaan en de enorme 23-inch velgen. Voor het studiemodel heeft BMW gekozen voor de lakkleur Manhattan metallic, ofwel olijfgroen-brons.