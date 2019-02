BMW 9 Serie: komt-ie nu wel of toch niet?

In augustus leek BMW’s designchef Adrian van Hooydonk nog te zinspelen op de komst van de 9 Serie. Een half jaar later zegt het merk echter iets compleet anders.

De Britse vrienden van Autocar meldden in augustus 2018 dat de designbaas bij BMW, de Nederlander Adrian van Hooydonk, wel oren zou hebben naar een topmodel boven de 7 Serie. Van Hooydonk zou gezegd hebben dat het bij de 8 Serie niet zou stoppen. Ergens tussen het jaar 2021 en 2030 zou er nog wel ruimte zijn voor een 9 Serie, bedacht Autocar vervolgens.

Geen ruimte

Datzelfde Autocar komt nu met het nieuws dat een BMW 9 Serie zeer onwaarschijnlijk is. Klaus Fröhlich, topbestuurder bij de Duitsers, zou de Britten hebben toevertrouwd dat BMW echt geen 9 Serie gepland heeft. Volgens Fröhlich is BMW met de 7 Serie, de 8 Serie en een luxe X-model straks goed genoeg vertegenwoordigd in het topsegment.

Maybach

Een Mercedes-Maybach S600-concurrent van BMW blijft dus uit, zo lijkt. Natuurlijk speelt ook meer dat BMW samen met Rolls-Royce onder dezelfde vlag vaart. Een zeer luxe BMW zou wellicht aan de stoelpoten zagen van de toekomstplannen van dat merk.

Bovendien heeft BMW nog plannen om haar i8 te vervangen door een supercar met minimaal 700 pk aan vermogen. Die sportieveling zou vanaf 2023 in het modelgamma moeten worden opgenomen.