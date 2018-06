BMW 8 Serie Coupé: sportieveling voor de lange baan

De nieuwe BMW 8 Serie Coupé is tegelijk ontwikkeld met de BMW M8 en de BMW M8 GTE raceauto. Sportief is hij dus zeker. Toch zijn ze in München niet vergeten om de coupé zeer comfortabel te maken. Voor lange ritten over de Autobahn.

We hadden bij het zien van het studiemodel een jaar geleden al kunnen bevroeden dat de lijnen van de productieversie van de 4,84 meter lange BMW 8 Serie Coupé bijzonder geslaagd zouden zijn. De lange motorkap, de lage carrosserie en de hoge schouderlijn; gezamenlijk stralen ze zowel kracht als elegantie uit. De precies gedoseerde welvingen aan weerzijden en in de motorkap doen de rest. En dan is er nog de double-bubble-vorm van het dak, de lange – naar onder toe breed uitlopende – achterruit en de markante achterzijde. De slanke led-achterlichten gaan speels de bocht om, terwijl de trapeziumvormige uitlaatstukken veel sportiviteit verraden. En dan hebben we het nog niet eens over de neus gehad. Naast de brede, lage nierengrille uit één stuk zijn slanke, streng kijken koplampunits geplaatst. De led-koplampen die erin huizen zijn standaard, al kun je ook adaptieve exemplaren bestellen en zelfs laserlicht. Dan heeft het grootlicht een bereik van een ongekende 600 meter.



BMW M8

Zijn zeer sportieve rijkarakter dankt de BMW 8 Serie Coupé aan het feit dat hij ontwikkeld is samen met de BMW M8 en de BMW M8 GTE raceauto. Het resultaat is een laag zwaartepunt en uitgebalanceerde gewichtsverdeling. BMW is uitgegaan van een lichtgewicht bouw. In de auto is veelvuldig aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt kunststof verwerkt. Verder aan boord: een sperdifferentieel achter, sportuitlaat en een adaptieve wielophanging die uit de magazijnen van de M-sportdivisie komt. Daarnaast zijn de achterste banden een stuk breder dan de voorste exemplaren.



530 pk

Als de BMW 8 Serie Coupé op 24 november bij de BMW-dealer staat, zijn er twee motoriseringen voorhanden. De voorlopige topversie – de M8 komt er dus nog aan – is de 530 pk sterke BMW M850i xDrive Coupé M Performance. De 4,4-liter V8-motor is goed voor een maximumkoppel van 750 Nm en een nul naar honderd sprint in 3,7 seconden. Schakelen verloopt via een 8-traps Steptronic automaat. Er is bij de marktintroductie ook een diesel leverbaar. Deze BMW 840d xDrive Coupé met zescilinder-in-lijn dieselmotor schopt het tot een vermogen van 320 pk en snelt in 4,9 tellen van nul naar de honderd.



Interieur

In het interieur vinden we sportstoelen uitgevoerd in Vernasca-leder terug, net als een Bowers & Wilkins geluidssysteem en twee digitale displays. Het centrale beeldscherm kan zowel met knoppen op het stuur worden bediend als met de stem of gebaren. Op het display achter het stuur kan ondermeer de zijdelingse versnelling tijdens snel bochtenwerk worden afgelezen. Het verbeterde BMW Head-Up Display zorgt ervoor dat je de ogen niet van de weg hoeft te houden.



Achteruitrijhulp

Als vanzelfsprekend is er een enorme rij aan rijassistentiesystemen aan boord. Het meest interessant om te noemen is de achteruitrij-assistent. De neemt neemt de besturing over tot afstanden van 50 meter. Voorwaarde is wel dat je het traject eerst voorwaarts hebt afgelegd.



Extra’s

Tot slot is het bij de BMW 8 Serie Coupé een genoegen om door de optielijst te lopen. Je kunt bijvoorbeeld een M koolstofvezel dak aanvinken of het M Carbon exterieurpakket. Het M Sport pakket voorziet onder meer in grotere luchtinlaten, lichtmetalen 19-inch M wielen en een M Sport remsysteem. De BMW M Performance versie gaat uit van lichtmetalen 20-inch M wielen, een M Sport remsysteem en exterieurdetails in Cerium Grey. Nog steeds geen keuze kunnen maken? Dan biedt het M Technic Sport Package wellicht uitkomst, of de extra opties van BMW Individual. De BMW 8 Serie Coupé staat eind november in de showroom. Prijzen volgen nog.