BMW 8 Serie Coupé kan niet wachten tot Le Mans

Vanavond wordt de BMW 8 Serie Coupé onder het doek vandaan getoverd op het circuit van Le Mans. Toch slingeren beelden van de auto al online rond.

De eerste beelden van de BMW 8 Serie Coupé dateren al weer van een jaar geleden. Toen heette de nieuwkomer nog de BMW 8 Serie Concept en waren de lijnen dus nog niet definitief. Daarna zagen we de auto ook nog rijdend langskomen, maar nog wel gecamoufleerd. Vanavond is het dan zover en mag de productieversie van de BMW 8 Serie Coupé zich tonen. De Ierse BMW-importeur kan daar echter niet op wachten en heeft de eerste beelden van de auto al online gezet. Ook de vrienden van het Russische AutoReview hebben twee beelden opgeduikeld.



Specs

Vanavond zullen daar dan waarschijnlijk de specificaties bij volgen. Bekend is al dat er een M8-variant van de 8 Serie Coupé komt. Vermoedelijk huist onder de motorkap de 600 pk sterke V8 die we kennen van de M5. In de M5 is de krachtbron goed voor een maximaal koppel van 750 Nm en een sprint van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden. Verder worden er motoren verwacht die we al kennen uit de BMW 7 Serie, aangezien de BMW 8 Serie Coupé daar aan verwant is.