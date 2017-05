Klaar voor de zomer: BMW 2 Serie Coupé en Cabrio zijn vernieuwd

Dat doet BMW slim. Net voor de zomer presenteert het de licht bijgepunte versie van de BMW 2 Serie Cabrio. Naast de vernieuwde BMW 2 Serie Coupé wel te verstaan.

Wereldschokkend zijn de veranderingen aan de BMW 2 Serie Coupé en Cabrio niet. Het zijn vooral accentverschillen. Maar voor wie er deze zomer modieus bij wil rijden, tellen die ook. Zo is de voorzijde voortaan herkenbaar aan bredere luchtinlaten en een meer prominente niervormige grille. Bi-LED-koplampen en –achterlichten zijn voortaan standaard, terwijl de optielijst adaptieve full-LED-koplampen vermeldt.



Zomers kleurenpalet

Dat beide varianten van de BMW 2 Serie klaar voor de zomer zijn, bewijzen de namen van drie

nieuwe carrosseriekleuren; Sunset Orange, Seaside Blue en Mediterranblau. Wie om nog meer aandacht verlegen zit, combineert ze met een van de nieuwe vier sets lichtmetalen wielen.



Connectiviteit

In het interieur heeft BMW het dashboard opnieuw getekend. Een centrale positie neemt de nieuwste generatie iDrive in en voortaan is er eveneens te kiezen voor een spraakbestuurd navigatiesysteem met 8,8-inch touchscreen. Via opgewaardeerde connectiviteitsdiensten krijg je met in de vernieuwde BMW 2 Serie Coupé en Cabrio real-time verkeersinformatie binnen en is het mogelijk om diverse functies van de auto op afstand te bedienen.

Het motorenaanbod blijft ongewijzigd.