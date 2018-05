Beter laat dan nooit. De 1967 Mustang Shelby GT500 Super Snake wordt alsnog gebouwd

Dik vijftig jaar geleden bestond het plan om vijftig Mustang Shelby GT500 Super Snakes te bouwen. Maar het prijskaartje van 8.000 dollar was in 1967 elke consument te gortig. Op een prototype na kwam de auto er niet. Tot nu. In een oplage van tien stuks komt de GT500 Super Snake dan toch nog tot leven.

In 1967 bouwde Shelby een propotype om wat testwerk mee te doen. Gewoon wat hoge snelheidsproefjes voor bandenproducent Goodyear. Shelby kwam aanzetten met de zogenaamde ‘Super Snake’. Don McCain, een enthousiaste oud Shelby- werknemer, kreeg het idee om van de Super Snake een productieversie te maken in een beperkte oplage van 50 stuks. De auto werd voorzien van een 520 pk sterke V8 en moest 8.000 dollar gaan kosten. Mede door de die hoge prijs werd het project geen succes; op het prototype na (in 2013 geveild voor 1,3 miljoen dollar) werd de 1967 Mustang Shelby GT500 Super Snake nooit gebouwd.



Tien stuks

Maar 51 jaar na het origineel, gaat de Mustang Shelby GT500 Super Snake toch in productie komen. Shelby American heeft aangekondigd dat het tien stuks gaat bouwen. Als donorauto’s worden 1967 Mustangs gebruikt die een 550 pk sterke 7,0-liter V8 aan boord krijgen die gekoppeld is aan een handbak met vier verzetten. Elke auto moet 250.000 dollar gaan kosten.